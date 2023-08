OFFERTA ghiotta per ASUS Vivobook, un portatile con 70€ DI SCONTO

ASUS è sempre in prima linea quando si tratta di rende soddisfatti gli utenti, soprattutto quando si parla di computer. E se tale cura andasse in combo con le offerte di Amazon? Verrebbe fuori un'occasione ottima come quella di oggi, che ti farà risparmiare un bel gruzzoletto.

Da oggi infatti puoi acquistare in offerta su Amazon il computer portatile ASUS Vivobook con Ryzen 5 a soli 629€, con uno sconto del 10% sul prezzo originale e ben 70€ risparmiati per te sul totale.

Una bombetta da non sottovalutare!

Quello di cui ti parliamo è un Notebook ultra portatile e leggero con display NanoEdge dai bordi sottili: rapporto schermo-corpo del 84% e peso di soli 1,57kg, e quindi adatto per essere performante ed elegante ovunque, adatto per la vita frenetica di oggi.

Questo computer portatile ASUS Vivobook garantisce prestazioni ottimali grazie al già citato processore AMD Ryzen 5 7520U, alla scheda grafica integrata AMD Radeon Graphics, alla scheda RAM da 8GB e la memoria SSD PCIE da 512G. Un gioiellino che, date le tue esigenze, non puoi davvero lasciarti sfuggire!

