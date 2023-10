OFFERTA GALATTICA sul SET LEGO Star Wars X-Wing Fighter: DOPPIO SCONTO

I mattoncini LEGO sono noti per la loro qualità, versatilità e capacità di ispirare la creatività. Gli appassionati di LEGO di tutte le età li utilizzano per costruire una vasta gamma di oggetti. Oggi Amazon mette in doppio sconto il SET LEGO Star Wars X-Wing Fighter: 10% + 15% (tramite coupon) per un prezzo finale di 38,16€.

Il doppio sconto sul SET LEGO Star Wars X-Wing Fighter è molto competitivo

Il set LEGO Star Wars X-Wing Fighter porta l'emozione della saga di Guerre Stellari nella tua casa. Con questo kit, i giovani fan di Luke Skywalker, della Principessa Leila e dell'intero universo di Star Wars possono ricreare le epiche battaglie delle trilogie classiche. Questo set offre la possibilità di costruire l'iconico X-Wing Fighter, la navicella preferita di Luke Skywalker. La cabina di pilotaggio si apre per consentire alle minifigure LEGO di prendere posto, e c'è persino spazio per R2-D2, il fedele droide. Le ali dell'X-Wing sono regolabili tramite un pulsante, il carrello di atterraggio si ritrae e due shooter a molla permettono di replicare le spettacolari scene di combattimento.

Il set include le minifigure di Luke Skywalker, la Principessa Leila e il Generale Dodonna, ciascuno con le proprie armi. Le istruzioni cartacee illustrate garantiscono un'esperienza di costruzione avvincente, permettendo ai giovani Jedi di assemblare il proprio modello con facilità e sicurezza. Questo X-Wing Fighter è un regalo perfetto per i compleanni o il Natale, adatto ai bambini e alle bambine dai 9 anni in su che adorano l'universo di Star Wars. Una volta completato, può essere esposto con orgoglio come pezzo d'arredamento, rendendo ogni camera da letto un rifugio per gli amanti della galassia lontana, molto lontana.

Il SET LEGO 75301 Star Wars X-Wing Fighter è in sconto su Amazon del 10% al quale si può applicare un coupon del 15% per un prezzo finale di 38,16€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.