OFFERTA FUORI DI TESTA sul Motorola G84: 74% di SCONTO e RISPARMIA 659€

Il Motorola G84 propone una combinazione di specifiche interessanti. Il dispositivo vanta un display pOLED da 6,55 pollici con una risoluzione di 2400 x 1080 pixel e una frequenza di aggiornamento rapida di 120 Hz, regalando un'esperienza visiva vivida, nitida e super fluida.

Al cuore del G84 batte il processore Snapdragon 695 5G, che offre prestazioni adeguate per le attività quotidiane e la gestione di alcuni giochi più impegnativi. La fotocamera principale da 50 MP consente di catturare foto e video di alta qualità, anche in condizioni di scarsa luminosità.

Accanto a essa, una fotocamera ultra grandangolare da 8 MP per paesaggi spettacolari e una fotocamera macro da 2 MP per dettagli ravvicinati. La batteria da 5000 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 30 W, assicura una durata di utilizzo decisamente notevole. Il G84 è disponibile in diverse varianti di memoria, con opzioni di 4 GB o 6 GB di RAM e 64 GB o 128 GB di memoria interna.

Il dispositivo opera su Android 13 e offre supporto alla tecnologia 5G per una connettività più veloce. Si tratta di un telefono estremamente affidabile e compatto, equilibrato e ben realizzato, capace di offrire un'esperienza di primissima fascia. Lo sconto di oggi, come se non bastasse, lo rende davvero un incredibile best buy, un prodotto al quale, con questa offerta, non si può proprio rinunciare.

Oggi, su eBay, l'offerta sul Motorola G84 è a dir poco clamorosa: lo sconto attivo è del 74% e il risparmio è davvero super, saranno 659€ risparmiati per un costo finale di 229,99€. Approfittane, ora o mai più!