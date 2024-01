OFFERTA FUORI di TESTA di Amazon: tablet Android da 10 pollici a 89€

Stavi cercando una buona occasione per accaparrarti un tablet spendendo poco? Allora oggi è il tuo giorno fortunato perché questa che ti sto segnalando è una promozione pazzesca. Se corri su Amazon adesso puoi mettere nel tuo carrello questo tablet Android da 10 pollici a soli 89,99 euro, invece che 105,85 euro.

Se già il prezzo senza ribasso non era nemmeno male, con questo sconto del 15% è da prendere a occhi chiusi. Non puoi trovare un dispositivo con un rapporto qualità prezzo migliore di questo. Anche perché avrai tutto incluso. In confezione trovi una custodia, una pellicola protettiva, un mouse e una tastiera Bluetooth. Che altro si può volere a questa cifra?

Tablet Android che costa niente ma non delude

Non ci sono storie quando i prezzi sono così bassi la prima cosa che si pensa è che il prodotto in questione non sia di qualità. In realtà, come hanno dimostrato e continuano a dimostrare diversi brand (Trust e Xiaomi ad esempio), non è sempre così. E ora siamo davanti a un esempio lampante. Questo tablet e sì economico ma non delude.

Ha un bellissimo display HD da 10 pollici con cornice sottile, pesa solo 428 grammi e ha uno spessore di appena 7 mm. Monta un processore Octa-core con frequenza di 2,0 GHz e a supporto ben 6 GB di RAM che puoi espandere a 12 GB. Lo spazio di archiviazione interna è di 128 GB e anche in questo caso lo puoi ampliare, tramite una scheda microSD fino a 1 TB. Supporta le connessioni WiFi e Bluetooth e ha una mega batteria da 6.000 mAh che dura tantissimo.

Se vuoi spendere il meno possibile allora questo è l'acquisto che devi fare immediatamente, anche perché durerà poco. Quindi vai subito su Amazon e acquista il tuo tablet Android da 10 pollici a soli 89,99 euro, invece che 105,85 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.