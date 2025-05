OFFERTA FOLLE: la tastiera wireless HP 230 a soli 18€ su Amazon

La tastiera wireless HP 230 è un piccolo gioiello di tecnologia che unisce ottime funzionalità a un prezzo irresistibile. In offerta su Amazon a soli 18,39€, applicando il coupon in pagina, rappresenta una delle migliori opportunità per chi cerca una tastiera wireless affidabile e versatile. Perfetta per l'uso quotidiano sia in casa che in ufficio.

Design elegante e praticità senza fili

Con il suo profilo sottile e le linee moderne, la HP 230 Wireless non è solo una tastiera, ma un complemento di stile per la tua scrivania. Le dimensioni compatte (44 x 14,62 x 2,76 cm) e il peso contenuto la rendono ideale per qualsiasi spazio. La connessione wireless a 2,4 GHz, garantita dal dongle USB-A incluso, elimina definitivamente il fastidio dei cavi, offrendo una postazione di lavoro ordinata e funzionale.

Caratteristiche tecniche che fanno la differenza

Questa tastiera è progettata per semplificare la tua giornata. Grazie alle 12 combinazioni di tasti rapidi, potrai accedere facilmente alle funzioni più utilizzate, migliorando la produttività. Le spie LED integrate ti consentono di monitorare in tempo reale lo stato di BlocNum, BlocMaiusc e il livello della batteria. L'autonomia è un altro punto di forza: con due batterie AAA (non incluse), puoi contare su un utilizzo continuativo fino a 16 mesi.

Compatibilità e facilità d'uso

La HP 230 Wireless è compatibile con i principali sistemi operativi, tra cui Windows 10, Windows 11 e macOS. La configurazione è semplice e immediata: basta collegare il dongle USB-A al dispositivo e la tastiera sarà pronta all'uso. Una soluzione ideale per studenti, professionisti e appassionati di tecnologia.

Se stai cercando una tastiera wireless che unisca qualità, design e funzionalità, la HP 230 Wireless è la scelta giusta. Grazie allo sconto del 41%, puoi portarla a casa a soli 18,39€, un prezzo che difficilmente troverai altrove. La confezione include, oltre alla tastiera, il dongle USB-A, una guida rapida all'uso e il documento di garanzia.

Non lasciarti sfuggire questa occasione: scopri subito l'offerta su Amazon e rivoluziona il tuo modo di lavorare o studiare con un prodotto affidabile e all'avanguardia. Ricordati di applicare il coupon in pagina per avere un ulteriore sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.