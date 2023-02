OFFERTA FOLLE di Amazon: tavoletta grafica con penna a 20€

Ecco una di quelle offerte che non si possono proprio perdere. Se voi scrivere in digitale senza prosciugare il tuo portafoglio dai un'occhiata a questa super offerta. Vai adesso su Amazon e metti nel tuo carrello la tavoletta grafica con penna GAOMON S620 a soli 20,99 euro, invece che 45,99 euro.

Sì è tutto vero, non ci sono errori. Grazie a questo sconto del 54% hai un risparmio incredibile, il prezzo più basso di sempre. Va da sé quindi che un offerta del genere non potrà durare molto. Se sei veloce oggi fai un colpaccio.

Tavoletta grafica GAOMON S620: a questo prezzo è un best buy

Con questa tavoletta grafica puoi scrivere o disegnare come se avessi un foglio di carta. Ma con la differenza che cancelli come e quando vuoi e contribuisci a salvare le foreste. La puoi utilizzare su PC, Tablet, laptop o smartphone. È infatti compatibile per Windows, Mac OS, Android e Chrome OS. Ti basta collegare il cavetto USB che trovi in confezione e il gioco è fatto.

È piccola e leggera, così la puoi anche portare con te sul lavoro o a scuola. Avrai un'area di lavoro di circa 16,50 cm x 10 cm dove potrai disegnare o scrivere anche sui programmi come Word, Excel, Zoom e tanti altri. Inoltre ha dei comodi pulsanti che potrai anche personalizzare come vuoi. La penna in dotazione non ha la batteria per cui non è necessario ricaricarla. E ha 8.192 livelli di pressione che ti garantiscono una sensibilità eccezionale.

Non c'è che dire a questo prezzo bisogna proprio correre. Le unità disponibili non sono infinite per cui vai adesso su Amazon e acquista la tua tavoletta grafica con penna GAOMON S620 a soli 20,99 euro, invece che 45,99 euro. Se completi l'ordine ora la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

