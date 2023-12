OFFERTA FOLLE su Amazon per l'EPICO Xiaomi 12, ora al 41%

Se vuoi acquistare uno smartphone di prima fascia senza fare sacrifici ma nemmeno spendere un occhio della teta, non perdere per nessun motivo questa occasione. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Xiaomi 12 a soli 470,91 euro, invece che 799,90 euro.

Non sgranare gli occhi perché ti assicuro che non stai sognando. Siamo però in effetti davanti a uno sconto da sogno del 41% che ti permette di risparmiare ben 329 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis al checkout.

Xiaomi 12: top di gamma a prezzo medio gamma

Sì, oggi in pratica potrai mettere le mani su uno smartphone top di gamma a un prezzo da medio gamma. Ormai Xiaomi è uscita dal guscio dei brand sconosciuti e da diverso tempo sta mettendo sul banco prodotti che non hanno nulla da invidiare ad altri più blasonati. Sicuramente questo ne è un esempio.

Offre prestazioni pazzesche grazie al potente processore Snapdragon 8 Gen 1 e i suoi 8 GB di RAM che spingono sull'acceleratore. Avrai a disposizione ben 128 GB di memoria interna per archiviare quello che vuoi. Potrai scattare foto professionali con la tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP.

Il bellissimo display AMOLED da 6,28 pollici FHD con un refresh rate a 120 Hz, Dolby Vision e HDR 10 regala delle emozioni uniche. Ha una super batteria da 4.500 mAh che dura tantissimo e si ricarica in un lampo in modalità cablata a 67 W e in modalità wireless a 50 W.

Insomma siamo di fronte a un vero portento che oggi ti porti a casa a pochissimo rispetto la suo prezzo di listino. Quindi fai presto, vai subito su Amazon e acquista il tuo Xiaomi 12 a soli 470,91 euro, invece che 799,90 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

