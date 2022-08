Offerta estiva pCloud: 500 GB per 90 giorni a soli 4,99€

I nostri dati sono un bene assai prezioso di cui troppo spesso sottovalutiamo la salvaguardia.

Solo una volta che un hard disk si è rotto o che file importanti sono stati rubati da qualche hacker ci si accorge di quanto sia importante tutelarli. In questo contesto, la tecnologia cloud ha rappresentato una rivoluzione non da poco.

Attraverso essa infatti, è possibile mantenere i propri file al sicuro tanto dall'errore umano, quanto dai guasti hardware e dai pericoli informatici. Di fatto, chiunque dovrebbe affidare i dati più sensibili a una piattaforma simile.

Servizi come pCloud infatti, offrono servizi specifici per questo tipo di esigenza. Questo provider, forte dei 16 milioni di utenti sparsi in tutto il mondo, rappresenta uno dei punti di riferimento del settore.

Grazie alla sua offerta estiva poi, è possibile ottenere 500 GB su cloud con uno sconto del 67% rispetto al prezzo di listino.

pCloud ti offre un luogo sicuro dove proteggere i tuoi file più preziosi

Che si tratti di foto, documenti o quant'altro, pCloud offre un sistema di cloud storage considerato il più sicuro in Europa.

La piattaforma permette di archiviare, condividere e accedere ai file protetti utilizzando metodi di accesso facili da gestire e, allo stesso tempo, estremamente sicuri.

Grazie alla sua sede in Svizzera, pCloud segue leggi piuttosto rigorose quando si tratta di privacy e sicurezza. Non solo: tutti i dati degli utenti sono archiviati in un centro dati sicuro e certificato, situato all'interno dell'Unione Europea.

Va poi tenuto conto anche delle opzioni per quanto riguarda la condivisione: si parla di un sistema apposito, ideato per facilitare l'invio e la ricezione di file anche di grandi dimensioni.

Come già detto poi, per festeggiare l'estate pCloud ha deciso di offrire un'opportunità imperdibile. Sottoscrivendo un abbonamento da 500 GB, è possibile ottenere uno sconto del 67% sui 90 giorni successivi.

Ciò significa che è possibile ottenere tutta la solidità e la sicurezza di questo cloud storage per appena 4,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.