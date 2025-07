Offerta estiva Internxt: cloud sicuro e zaino Swiss Peak in palio per te!

Vuoi custodire per sempre le foto e i video delle tue vacanze senza preoccuparti di perderli o di vederli finire nelle mani sbagliate? Con Internxt Cloud puoi archiviare tutto ciò che ami in modo sicuro, privato e accessibile ovunque, approfittando di uno sconto esclusivo dell’80% su tutti i piani per un periodo limitato.

Privacy e sicurezza al primo posto

Internxt non è un semplice cloud: è un sistema progettato per mettere te e i tuoi dati al centro. Grazie alla crittografia end-to-end e all’infrastruttura decentralizzata, solo tu puoi accedere ai tuoi file. Nessun intermediario, nessun rischio di accessi non autorizzati: la proprietà e la protezione restano al 100% nelle tue mani. In più, ogni servizio Internxt è open-source e basato su protocolli zero-knowledge, così nemmeno l’azienda può vedere i tuoi contenuti.

Con Internxt non ottieni solo uno spazio cloud, ma un pacchetto completo per la tua sicurezza online, che include:

VPN integrata , per una connessione sempre protetta.

Antivirus avanzato , che difende i tuoi dispositivi da malware e minacce.

Condivisione sicura dei file , con password e limiti di accesso personalizzabili.

Crittografia post-quantistica, per protezioni già pronte per il futuro.

Dì addio agli abbonamenti mensili e ai rincari imprevisti: con Internxt paghi una sola volta e il tuo spazio è tuo per sempre. Grazie all’offerta estiva, puoi avere:

Essential (1 TB) a un prezzo mai visto.

a un prezzo mai visto. Premium (3 TB) per gestire foto, video e documenti senza pensieri.

per gestire foto, video e documenti senza pensieri. Definitivo (5 TB), la scelta preferita da chi vuole il massimo della sicurezza e dello spazio.

Tutti con 80% di sconto, ma solo per un periodo limitato. Sottoscrivendo uno qualsiasi dei piani a vita, entri automaticamente nell’estrazione di un esclusivo zaino Internxt x Swiss Peak, perfetto per proteggere e portare con te i tuoi dispositivi e accessori in viaggio o al lavoro. Vai subito sul sito ufficiale di Internxt e blocca l’offerta prima che scada.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.