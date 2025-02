Offerta esclusiva per nuovi clienti: servizi Cloud Aruba gratis per un anno!

Startup, studi professionali, sviluppatori, freelance, e-commerce e istituti di formazione, nella loro diversità hanno necessità di un'infrastruttura cloud flessibile e affidabile che si adatti alle loro specifiche esigenze. L’offerta di Aruba Cloud per avere gratuiti per 1 anno i servizi dedicati è indubbiamente un’opportunità molto interessante.

Il valore aggiunto di Aruba Cloud

Che si tratti di ospitare applicazioni web, archiviare documenti in modo sicuro, gestire picchi di traffico stagionali o creare ambienti virtuali per la formazione, la possibilità di scalare le risorse on-demand e pagare solo per l'effettivo utilizzo rappresenta un vantaggio competitivo non indifferente potendo inoltre sempre contare su elevate prestazioni e sicurezza.

Tra le peculiarità di Aruba Cloud che rendono l’offerta particolarmente vantaggiosa ci sono il servizio di backup automatico, il supporto a diversi linguaggi di programmazione, la scalabilità delle risorse e la conformità al GDPR anche grazie alla presenza in Italia dei data center di Aruba.

È infatti possibile aumentare o diminuire la tipologia dei servizi e lo spazio di archiviazione a cui accedere così da rispondere esclusivamente alle reali necessità. Il vantaggio è duplice: enorme risparmio economico e adeguamento delle risorse alle necessità del lavoro, così da poterlo supportare sempre nel migliore dei modi.

Il servizio di backup automatico si rivela indispensabile per la protezione dei dati, soprattutto per le piccole e medie imprese che non hanno a disposizione un reparto IT interno. Senza sottovalutare come Aruba Cloud include la possibilità di sviluppare applicazioni web in diversi linguaggi di programmazione e database, così che startup e sviluppatori possano trovare sempre gli strumenti più performanti per il loro progetto.

Per accedere gratuitamente a quest’offerta è sufficiente creare un account gratuito, ricevere il credito fino a 100€ e utilizzarlo per l’acquisto dei servizi Aruba Cloud. Il credito ha una validità di 1 anno, trascorso il quale l’account sarà cancellato senza alcun tipo di vincolo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.