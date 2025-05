Offerta esclusiva: il Surface Laptop di Microsoft in sconto di 380€

Un'opportunità che non capita spesso: il Microsoft Surface Laptop Copilot+ si distingue non solo per il suo design raffinato, ma anche per un prezzo davvero competitivo. Se sei alla ricerca di un dispositivo capace di unire tecnologia avanzata e accessibilità, questo laptop potrebbe essere la scelta perfetta per te. Grazie a un’offerta che taglia il prezzo del 31%, è possibile ottenere un dispositivo premium a un costo contenuto, rendendolo un’opzione da non perdere per professionisti e creativi.

Design e prestazioni di livello superiore

Realizzato in alluminio riciclato, il Surface Laptop Copilot+ combina eleganza e sostenibilità. Con un peso di soli 1,22 kg, è perfetto per chi lavora in mobilità. Sollevando il coperchio, si viene accolti da un display touchscreen PixelSense da 13,8 pollici, che offre una risoluzione di 2304x1440 pixel e tecnologia HDR avanzata. Ideale per lavorare, creare o semplicemente godersi contenuti multimediali con una qualità visiva straordinaria.

Sotto la scocca, il processore Snapdragon X Plus rappresenta il cuore pulsante di questo laptop. Grazie a 16GB di RAM LPDDR5x e un SSD da 256GB, le prestazioni sono garantite anche per le applicazioni più esigenti. Inoltre, l’integrazione della Neural Processing Unit (NPU) ottimizza i processi legati all’intelligenza artificiale, rendendo ogni attività più fluida e intuitiva.

Una produttività senza confini

Il vero punto di forza di questo laptop è l’integrazione con Microsoft Copilot, un assistente AI che rivoluziona il modo di lavorare. La funzione "Recall" consente di recuperare informazioni da qualsiasi piattaforma o applicazione, eliminando il caos delle ricerche manuali. Trasformare idee in progetti concreti non è mai stato così semplice, grazie a un sistema che lavora al tuo fianco per ottimizzare ogni momento della tua giornata lavorativa.

La fotocamera Studio, potenziata dall’AI, garantisce videochiamate di qualità professionale, con immagini nitide e un audio impeccabile. Per quanto riguarda la connettività, il laptop è dotato di Wi-Fi 6 per connessioni rapide e stabili, insieme a un sistema operativo Windows 11 Home, progettato per sfruttare al massimo l’hardware.

Disponibile nelle colorazioni Platino e Nero, il Surface Laptop Copilot+ non è solo un laptop, ma un vero e proprio alleato per chi cerca prestazioni elevate senza compromessi. Con uno sconto significativo sul prezzo di listino, questo dispositivo rappresenta una scelta intelligente per chi desidera investire in un prodotto all’avanguardia. Scopri di più sul Microsoft Surface Laptop Copilot+ e approfitta dell’offerta imperdibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.