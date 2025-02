Offerta esclusiva: 150 GB in 5G e minuti illimitati a 5,99€ con Lyca Mobile

Monitorare le offerte messe in campo dai vari operatori di telefonia mobile è sempre molto utile perché permette di accedere sempre a tariffe più convenienti che uniscono prezzi bassi a una maggiore quantità (e qualità) dei servizi. Questo vale in modo particolare con Lyca Mobile che non prevede abbonamenti e vincoli contrattuali, ma un’offerta prepagata che ben si sposa con la possibilità di cambiare continuamente tariffa così da cogliere sempre quella più vantaggiosa. La nuova promozione 5G Portin 599, attivabile solo online, è davvero qualcosa di incredibile.

I vantaggi dell’offerta 5G Portin 599

Chi trasferisce il proprio numero a Lyca Mobile (da qualsiasi operatore) può attivare online la tariffa 5G Portin 599. A soli 5,99€ per 30 giorni (che si rinnovano in automatico) si ottengono 150 Giga di traffico dati in 5G, minuti e SMS illimitati e 8 Giga di traffico dati per il roaming nei Paesi dell’Unione Europea. La tariffa Lyca Mobile 5G Portin 599 è attivabile sia con la SIM fisica tradizionale che con l’eSIM per tutti i dispositivi che supportano questo tipo di tecnologia.

Inoltre questa promozione prevede due rinnovi gratuiti. Attivando ora l’offerta 5G Portin 599, si pagano i 5,99€ di questo mese per poi pagare direttamente il 20 maggio la mensilità successiva, essendo le due successive in omaggio.

Lyca Mobile 5G Portin 599 è un’offerta molto interessante perché a un prezzo estremamente basso, consente di avere tanti Giga, il 5G incluso nel costo del servizio, minuti e SMS illimitati, due mesi in omaggio e tutta la flessibilità di una tariffa prepagata.

Al termine dei tre mesi dell’offerta 5G Portin 599 (di cui se ne paga solamente uno) si potrà decidere di cambiare nuovamente tariffa, valutando le nuove promozioni messe a disposizione da Lyca Mobile, in modo particolare quelle riservate a coloro che sono già clienti e che possono accedervi in anteprima consultandole direttamente dall’applicazione mobile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.