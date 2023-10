OFFERTA ESAGERATA per lo smartphone Motorola e22i su Amazon

Cogliere le occasioni al volo è un misto di arte, furbizia, e ovviamente bisogno, e quando ci sono offerte così ghiotte è difficile non prenderle in considerazione. Infatti se stai cercando un buonissimo smartphone per sostituire il tuo, o per regalarlo a chi non lo possiede, con l'offerta di oggi potrai fare letteralmente tombola!

Infatti puoi oggi aggiudicarti su Amazon in offerta lo Smartphone Motorola Moto e22i a soli 69,83€, con uno sconto del 50% sul totale e prezzo tagliato esattamente a metà!

Questo smartphone possiede un display da 6.5" con refresh rate 90 Hz, che ti permetterà di immergiti completamente nei tuoi contenuti preferiti, che saranno sempre fluidi grazie alla frequenza di aggiornamento rapida a 90 Hz. Grazie al processore octa-core Mediatek Helio G37 poi, le tue prestazioni saranno sempre rapide e reattive.

Questo Smartphone Motorola Moto e22i possiede anche una doppia fotocamera da 16 MP, che ti permetterà di personalizzare la messa a fuoco con la fotocamera di profondità o scattare primi piani ricchi di dettagli con la fotocamera macro. Infine, avrai memoria espandibile 32 GB e Dual SIM.

