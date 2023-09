OFFERTA ENORME per il caricatore USB multiporta col coupon di settembre

Continuano le offerte di questo mese legate al coupon di settembre, che questa volta potete applicare a un oggetto molto ambito: si parla di un caricatore USB multiporta, il più venduto della sua categoria!

Ebbene da oggi puoi acquistare in offerta su Amazon a soli 33,60€ il caricatore multiporta KOVOL, usufruendo come detto del coupon di settembre, che se applicato toglierà al prezzo totale il 40% del costo originale (fissato a 55,99€).

Niente più problemi di porte!

Questo caricatore USB presenta due porte USB di tipo A e 2 porte di tipo C, così da permetterti il caricamento simultaneo fino a 4 dispositivi in contemporanea, e con diversi tipi di cavo. L'uscita USB-C è in grado di fornire 100W (Massima) di potenza che ad esempio può ricaricare rapidamente un MacBook Pro 16" in meno di 2 ore, o ad esempio fornisce contemporaneamente fino a 60W a 2 MacBook tramite entrambe le porte USB-C PD.

Questo caricatore multiporta KOVOL è anche sicuro, perché grazie alla tecnologia Q-Pulse di Kovol, assicura caratteristiche di carica sicura come sovracorrente, sovracorrente, sovratensione, cortocircuito, sovraccarico e protezione dalle alte temperature.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.