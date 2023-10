Offerta Disney+: 12 mesi di abbonamento al costo di 8

Disney+ è un servizio di streaming che offre un'esperienza di intrattenimento rivoluzionaria. Questo servizio è sia utile che divertente per i genitori, mentre i bambini sono affascinati dalle avventure e dalle storie magiche offerte.

Con Disney+ è possibile portare la magia Disney ovunque, grazie alla vasta libreria di film, serie TV e documentari ispirati ai personaggi preferiti.

Con l’offerta Disney+ l’intrattenimento è assicurato

Disney+ offre una vasta gamma di contenuti adatti a tutte le fasce d'età, che spaziano dai classici Disney che i bambini adoreranno, ma anche film e serie originali che appassioneranno anche gli adulti.

La piattaforma mette a disposizione un ampio catalogo di contenuti che consentiranno di rilassarsi e rigenerarsi per affrontare la giornata successiva.

Oltre alle tradizionali forme di intrattenimento, Disney+ offre anche una vasta selezione di documentari che consentono l’esplorazione di nuovi mondi e acquisire nuove conoscenze.

Potrai scoprire la natura selvaggia, viaggiare nei luoghi più remoti del pianeta o immergerti nella storia del mondo.

Per accedere a Disney+, è sufficiente scaricare l'applicazione Disney+ sul tuo dispositivo mobile, tablet o Smart TV e accedere con il tuo account.

Una volta completata questa procedura, sarai in grado di guardare le tue serie TV e i i tuoi film preferiti ovunque ti trovi, a condizione di avere una connessione internet disponibile.

Fino al 31 ottobre 2023, è possibile ottenere 12 mesi di Disney+ a un prezzo inferiore rispetto a 8 mesi di un abbonamento mensile Disney+ Premium. L'abbonamento ti consente di accedere a tutti i contenuti Premium per un anno pagando 119,90 euro.

L'abbonamento si rinnoverà in automatico al prezzo Premium annuale, salvo che non disdici prima dei 12 mesi o cambi piano di abbonamento.

L'offerta è per tutti che non dispongono di un abbonamento Disney+. È un'opportunità da non perdere per rendere tutto ancora più magico.

