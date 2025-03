Offerta di Primavera last minute: Apple MacBook Air con chip M4 in promo esclusiva

Con le Offerte di Primavera agli sgoccioli, oggi puoi portare a casa uno dei pc portatili più innovativi di sempre ad un prezzo bomba! Si tratta dell'Apple MacBook Air con chip M4, al momento disponibile a soli 1.194 euro con uno sconto del 4%.

La spedizione è gratuita, con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, hai ancora pochissime ore a disposizione!

Apple MacBook Air con chip M4: tutte le caratteristiche tecniche

L'Apple MacBook Air con chip M4 innanzitutto vanta un display Liquid Retina da 13,6" che supporta un miliardo di colori così da garantire una visualizzazione impeccabile con qualsiasi condizione di luce esterna. In questo modo foto e video prenderanno vita, anche grazie all’elevato contrasto e alla nitidezza dei dettagli.

La sua punta di diamante è sicuramente l'innovativo chip Apple M4 che ti offre ancora più velocità e fluidità in tutto quello che fai: potrai effettuare qualsiasi operazione, anche quelle più complesse, in maniera ottimale e veramente efficiente.

Allo stesso tempo, questo modello è dotato di una videocamera 12MP Center Stage con tre microfoni e quattro altoparlanti con audio spaziale così da poter effettuare videochiamate e conference call più realistiche che mai.

La connettività non è da meno in quanto il pc dispone di due porte Thunderbolt 4, una porta di ricarica MagSafe e un jack per cuffie.

