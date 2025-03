Offerta di Primavera in anticipo: OPPO Enco Buds2 PRO a soli 20€

Amazon anticipa la Festa delle Offerte di Primavera con la promozione speciale sulle OPPO Enco Buds2 PRO! Al momento sono disponibili a soli 20 euro con uno sconto conveniente del 18%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, l'offerta è a tempo limitato e gli articoli stanno andando a ruba!

OPPO Enco Buds2 PRO: audio coinvolgente e massimo comfort

Le OPPO Enco Buds2 PRO innanzitutto si contraddistinguono per il loro driver dinamico in titanio da 12.4 mm che offre un audio cristallino, fedele e dettagliato per quanto riguarda qualsiasi genere musicale, così da farti sentire sempre come al centro di un concerto.

Queste cuffie supportano la modalità Bluetooth 5.3 di ultima generazione che assicura una connessione più stabile e più veloce in qualsiasi luogo tu sia. In più, la latenza Ultra-Bassa da 94ms tiene il passo anche con il gameplay più frenetico così da garantirti un'esperienza di gioco sempre impeccabile.

Allo stesso tempo, questo modello è dotato della funzionalità di cancellazione del rumore ed in più è progettato per ridurre il rumore del vento grazie al posizionamento ottimizzato dei microfoni per una migliore qualità delle chiamate.

L'autonomia non è da meno grazie ad una batteria super potente che garantisce ben 38 ore di riproduzione totale con il case e 8 ore di riproduzione continua per ogni cuffietta. Infine, la certificazione IP55 protegge gli auricolari da polvere ed acqua così da poterli utilizzare nella massima tranquillità in tutte le tue avventure all'aria aperta.

Oggi le OPPO Enco Buds2 PRO sono disponibili su Amazon a soli 20 euro con uno sconto conveniente del 18%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, l'offerta è a tempo limitato e gli articoli stanno andando a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.