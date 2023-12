Offerta di Natale imperdibile: Surfshark VPN al -82% + 4 Mesi Extra

Le festività natalizie si stanno avvicinando, ma ciò non vuol dire che le minacce online andranno in vacanza. Quindi è fondamentale prepararsi adeguatamente contro truffe, malware e altro. Surfshark VPN offre la soluzione perfetta, e ora puoi proteggerti con uno sconto del 82% e fino a 4 mesi extra gratis.

Surfshark VPN: sicurezza online intensificata

Con l'offerta di Natale in corso, puoi ottenere l'app pluripremiata di Surfshark VPN, con la libertà di installarla su tutti i tuoi dispositivi.

Grazie a questa offerta, non ci sono limiti per dispositivi, dati, velocità e protezione. Goditi una navigazione online sicura 24/7 con una protezione della privacy senza compromessi.

Surfshark VPN non è solo un servizio di VPN standard, ma offre anche funzionalità avanzate per migliorare la tua esperienza online.

Con Surfshark Antivirus, puoi proteggere efficacemente i tuoi dispositivi da minacce che vanno dalla webcam ai file. Le notifiche istantanee di Surfshark Alert ti avvisano in caso di fughe di dati, assicurando una sicurezza ancora più capillare.

Tra le funzionalità esclusive di Surfshark VPN, spiccano Surfshark Search, un motore di ricerca per una navigazione senza annunci e senza lasciare tracce digitali, e Alternative ID, uno strumento per generare una nuova identità online e una nuova email proxy.

L'offerta di Natale ti permette di acquistare il tuo abbonamento a Surfshark VPN a un prezzo speciale, garantendoti numerosi vantaggi contro minacce online, virus, furto dati, e altro ancora.

Con strumenti inclusi come VPN per modificare il tuo indirizzo IP, Antivirus per scansionare programmi, Alert per monitorare la sicurezza dei tuoi dati, Search per navigare senza annunci e Alternative ID per una nuova identità online, la tua sicurezza online sarà elevata e professionale come mai prima d'ora. Approfitta di questa occasione unica e rendi il tuo Natale più sicuro online!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.