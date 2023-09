Offerta da URLO Kena Mobile: promo da 100 GB al mese

Kena Mobile ha una nuova offerta fantastica. Puoi avere 100 GB di internet ogni mese e non pagare niente per attivarla.

Puoi anche ricevere tutto a casa senza pagare la consegna. In questo modo, puoi accedere ai contenuti online senza spendere soldi. Se vuoi maggiori informazioni, clicca sul link qui sotto.

Kena Mobile ha appena lanciato una promozione super speciale, a cui difficilmente si può dire di no.

Quindi, puoi accedere a tutti i contenuti che vuoi senza spendere un centesimo (e la consegna è anche gratis).

La richiesta di attivazione può essere effettuata direttamente attraverso il sito ufficiale di Kena Mobile, con la possibilità di ricevere la consegna diretta al proprio domicilio.

Tuttavia, tale opzione è disponibile solamente in specifici casi: gli utenti devono essere in possesso di una SIM di Iliad o di un altro operatore virtuale di rete mobile, e devono essere disposti a richiedere la portabilità del proprio numero.

La promozione offerta da Kena Mobile rappresenta un'opportunità senza precedenti, grazie al suo eccezionale rapporto qualità/prezzo.

È importante sottolineare che il costo mensile è di soli 5,99 euro, con il canone che deve essere obbligatoriamente pagato attraverso il credito residuo della SIM ricaricabile.

All'interno dell'offerta di Kena Mobile, sono inclusi numerosi contenuti di valore, tra cui 100 GB di connessione internet ad alta velocità (la velocità massima di download non supererà i 60 megabit al secondo).

Inoltre, l'offerta prevede le chiamate illimitate verso tutti i numeri, nonché la possibilità di inviare fino a 200 SMS.

Non ci sono vincoli contrattuali di alcun tipo, quindi puoi optare per la cessazione del servizio di Kena Mobile in qualsiasi momento senza incorrere in penali.

