OFFERTA DA PAURA per il portatile Samsung Galaxy Chromebook Go

In questo assolato agosto, a farci sciogliere dalla golosità sono anche le offerte su Amazon, come quella che riguarda Samsung e il suo incredibile Galaxy Chromebook Go in offerta ora, con un risparmio che definire buono è un eufemismo.

Infatti da oggi puoi aggiudicarti in offerta su Amazon il PC portatile Samsung Galaxy Chromebook Go in offerta a soli 273,28€, con uno sconto sul totale del 32% che equivale a ben 126€ risparmiati sul totale!

Un'offerta a dir poco GALATTICA per il portatile!

Galaxy Chromebook Go è ottimo per gli studenti in movimento: si tratta di un prodotto creato per garantire un'ottima mobilità, oltre ad uno stile adatto a tutte le situa zioni con l’intramontabile tonalità argentata. Non si tratta di un portatile che punta sulla potenza, quanto più sulla velocità e sulla comodità.

Per questo il PC portatile Samsung Galaxy Chromebook Go è adatto soprattutto allo studio dinamico, forte anche di collegamenti immediati tramite la connettività Wi-Fi Certified 6, e una batteria estremamente longeva che resiste fino a 12 ore con una singola carica. Un'occasione davvero ottima!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.