Offerta da capogiro sulla Smart TV Samsung: 200€ DI SCONTO

Samsung è un'azienda che non ha bisogno di presentazioni, così come, a non averne bisogno sono i prodotti da lei realizzati e i dispositivi che mette a disposizione dell'utenza. Che si tratti di smartphone, tablet, elettrodomestici o gadget vari, Samsung è sempre in grado di offrire il meglio possibile per ogni fascia di prezzo. In particolar modo, però, Samsung è riuscita negli anni a ritagliarsi uno spazio di assoluto rispetto nel campo dei televisori ed è per questo che vi segnaliamo l'ottima offerta di Amazon sulla Smart TV Crystal UHD: 33% di sconto per un risparmio totale di ben 200€ sul prezzo finale che arriva dunque ad essere pari a 399,99€.

Lo sconto di Amazon è pazzesco: 200€ in meno sulla Smart TV Samsung

Il prezzo di questa Smart TV, grazie a questo sconto proposto da Amazon crolla. Si tratta di una TV in grado di offrire una serie di funzionalità, feature e una qualità di base davvero invidiabili. Dotato di tecnologia PurColour per offrire colori ottimizzati per immagini vivide e realistiche, che rendono ancora più coinvolgenti i tuoi film o programmi preferiti. Il potente processore Crystal 4K, con un sistema di Upscaling, regala a tutti i tuoi contenuti preferiti una risoluzione 4K.

Con tre categorie - Media, Game e Ambient - Smart Hub ottimizza la tua esperienza in base al tuo utilizzo della TV. Un audio surround 3D abbinato all’audio virtuale del canale superiore ti regalerà un’esperienza sonora completamente immersiva. Adaptive Sound ottimizza l’audio in base all’analisi della scena in tempo reale secondo il tipo di contenuto, per regalarti suoni vividi ma bilanciati. Questo TV da 50 pollici farà un figurone all'interno del tuo salotto!

L'offerta di Amazon fa crollare il prezzo della Smart TV Samsung Crystal UHD a 399,00€, grazie allo sconto del 33%.

