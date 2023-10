Offerta Crédit Agricole: tasso annuo del 4% per 9 mesi

Crédit Agricole, una dei gruppi bancari più affidabili nell’ambito del settore italiano, ha lanciato un'eccezionale offerta: tasso sui depositi vincolati per 9 mesi pari al 4% lordo annuo, un conto online senza spese annue, prelievi gratuiti illimitati e la possibilità di ricevere 50 euro in Buoni Regalo Amazon. Scopriamo di più su questa conveniente promozione e come puoi partecipare.

Ecco come sfruttare al meglio la promozione online di Crédit Agricole

È arrivato il momento di abbracciare la nuova era di vantaggi e risparmio. Devi soltanto aprire il conto online Crédit Agricole entro il 15 gennaio 2024, ottenendo il canone zero con accesso illimitato a tutti gli ATM del Gruppo e ai bonifici online gratuiti.

Avrai anche un'app intuitiva che ti permette di gestire tutto autonomamente, con il supporto costante di un consulente, sia in remoto che presso una filiale.

Il vantaggio principale dell'offerta è il tasso di interesse annuo lordo pari al 4%. Se opti per il Conto Deposito di 9 mesi direttamente online, sarai in grado di far fruttare i tuoi risparmi in modo vantaggioso e sicuro.

Non solo otterrai 50 euro in buoni regalo Amazon quando apro il tuo conto e richiedi la Carta Crédit Agricole Visa, ma puoi anche godere di ulteriori sconti con montepremi fino a 100 euro se usi la carta per pagare i tuoi acquisti tramite POS o con wallet digitali, oppure per acquistare online.

La Carta di Debito Visa di Crédit Agricole è l'ideale per i tuoi pagamenti via internet e da Wallet, e meglio ancora, per i primi 2 anni è a canone gratuito.

Partecipare è molto facile: con pochi click puoi aprire un conto online, organizzare un colloquio presso la Banca per consigli personalizzati, oppure seguire tutto a distanza con il tuo consulente. Approfitta di questa eccezionale opportunità e porta i tuoi risparmi in Crédit Agricole.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.