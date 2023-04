È tra le prime grandi novità di questo 2023 e da tanti è considerato il miglior smartphone sul mercato. Più in particolare, in ambito fotografico, pare non abbia rivali. Ti parlo del Samsung Galaxy S23 Ultra, flagship del gigante sud-coreano che di solito ha un prezzo di partenza di poco inferiore ai 1.500€.

Ebbene, oggi è il tuo giorno fortunato, perché il top di gamma è scontato di 480€ (-32%) e questo significa che puoi completare l'affare a soli 999,90€. I costi di spedizione, poi, sono completamente azzerati.

Samsung Galaxy S23 Ultra: il RE del 2023 è al minimo storico su eBay, solo 999,90€

Basta dare una rapida occhiata in giro per rendersi conto che, a conti fatti, l'unico vero rivale dell'ultimo gioiellino di Samsung è iPhone 14 Pro. La verità è che nonostante l'appeal del device Apple, non tutti hanno intenzione di lanciarsi sull'isola dinamica, per un motivo o per un altro. E allora ad attenderli c'è il Samsung Galaxy S23 Ultra, che vanta uno splendido display Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici (3088 x 1440 pixel) a 120Hz, circondato da una cornice sottilissima e con un piccolo foro in alto, al centro, per lasciare un po' di spazio alla fotocamera frontale da 12 megapixel.

Restando sull'argomento "fotocamera", c'è da segnalare la Nightography, che rende il Samsung Galaxy S23 Ultra un campione della sua categoria. Il sensore Galaxy più grande, i pixel fotoassorbenti e la tecnologia di stabilizzazione video della fotocamera da 200 megapixel si adattano alla scarsità di luce riducendo il rumore e attenuando i bagliori. Il device cattura fino a nove fotogrammi di fila e li assembla per un creare un risultato finale sbalorditivo.

Del camera-phone di Samsung ci sarebbero tante altre cose da dire e sottolineare - come la batteria da 5000mAh o il super processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy - ma la verità è che il Galaxy S23 Ultra deve essere provato. E una volta tra le mani, non riuscirai più a tornare indietro.

Aggiungi subito l'S23 Ultra al tuo carrello eBay così da approfittare dello sconto del 32%, che equivale ad un risparmio immediato di 480€.

Immagine di copertina © Marques Brownlee

