OFFERTA BOMBA su Amazon per la Blink Mini, la Videocamera di sicurezza Smart!

Una videocamera di sicurezza Smart per interni è sempre il meglio che puoi avere in casa, soprattutto se stai partendo per un viaggio o se devi costantemente controllare la tua abitazione o il tuo amico a quattro zampe. Ebbene, da oggi puoi acquistarne una ottima a un prezzo estremamente conveniente, il tutto venduto e spedito da Amazon!

Infatti da oggi puoi aggiudicarti in offerta su Amazon la Videocamera di sicurezza intelligente Blink Mini a soli 20€, con uno sconto esagerato del 43% che ti farà risparmiare ben 15€ sul prezzo originale!

Più sicurezza, più SMART!

Come già detto, con questo gioiellino potrai controllare in modo intelligente cosa succede in casa quando non ci sei, questo sia di giorno che di notte, grazie all'applicazione sul tuo smartphone. Utile e performante sia di giorno che di notte, questa è plug-in, con video in HD a 1080p, rilevazione di movimento e audio bidirezionale.

La Videocamera di sicurezza intelligente Blink Mini ti permette di guardare, ma anche di ascoltare e parlare con chi si trova in casa! Potrai installarla in pochi minuti collegandola all’alimentazione e connettendola al Wi-Fi, poi segui le istruzioni sull’app gratuita Blink Home Monitor. compatibile anche con Alexa!

