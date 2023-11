OFFERTA BOMBA su Amazon per Final Fantasy XVI in versione standard PS5!

Final Fantasy è una delle serie di videogiochi più famosa e longeva di sempre, capace di comprendere delle pietre miliari del gaming che mai verranno dimenticate. Per bellezza e per i suoi grandi cambiamenti rispetto ai restanti titoli della serie, anche Final Fantasy XVI non verrà mai dimenticato, e se non lo hai ancora giocato oggi è la tua grande occasione per acquistarlo a un prezzo ottimo, in versione standard PS5!

Infatti da oggi puoi acquistare in offerta su Amazon Final Fantasy XVI per PS5 Standard Edition a soli 39,97€, con uno sconto del 29% sul prezzo medio 56€, e un risparmio di praticamente metà prezzo sul costo di lancio!

Un'avventura unica!

Final Fantasy XVI è una nuova avventura creata da Square Enix, che racchiude molte delle caratteristiche focali della saga, ma che traspone tutto in un formato più "action", una deriva di gameplay assolutamente da provare!

Tra scontri titanici e una storia fantasy dai toni molto cupi, in Final Fantasy XVI per PS5 guiderete Clive verso il suo destino, con passato e presente che si intrecceranno un qualcosa di unico!

