OFFERTA BOMBA per l'Hub multiporta 12 in 1 su Amazon!

Esiste un oggetto universale che ti permetta, ovunque ti trovi col tuo portatile, di leggere qualsiasi tipo di dispositivo esterno, come chiavette USB, schede SD e microSD, ma anche fare da collegamento per VGA o Ethernet? Ebbene sì! E da oggi puoi aggiudicartelo con un prezzo super conveniente!

Da oggi infatti puoi aggiudicarti in offerta su Amazon l'Hub multiporta 12 in 1 a soli 20,86€, con uno sconto ASSURDO del 47% sul totale, che ti fa risparmiare addirittura 19€ sul totale!

La porta per tutte le chiavi

Davanti hai un prodotto praticamente universale. Collegandola al tuo laptop tramite USB-C, potrai usare la docking station, leggera, portatile, potente con multi-porte. Questo comprende 2 porte USB C, 2 porte USB 3.0 con velocità di trasferimento dati di 5 Gbps e potenza di uscita di 4,5 W (5 V/900 mA), 2 porte USB 2.0, lettore di schede memoria SD e microSD.

Non finisce qui, perché l'Hub multiporta 12 in 1 ti offre anche ben 2 porte HDMI, una VGA, e anche un'entrata Ethernet per poterti collegare ad Internet in modo cablato. non solo comodità, ma anche sicurezza e prestazioni: i chip avanzati integrati danno un basso consumo energetico, una dissipazione del calore più rapida e una maggiore efficienza di trasferimento dei dati.

