OFFERTA BOMBA per le cuffie wireless CREATIVE Zen Hybrid

L'audio è parte della nostra vita, oltre che delle nostre esperienze: dalla musica agli effetti sonori, dai dialoghi nei film alle interazioni con gli altri in chat vocale, e molto molto altro. Ebbene, avere un audio e un comfort di alto livello è essenziale, e da oggi puoi averlo anche senza un esborso di denaro considerevole, con le cuffie CREATIVE.

Infatti da oggi puoi aggiudicarti in offerta su Amazon le Cuffie wireless CREATIVE Zen Hybrid soli 46,99€, con uno sconto del 35% sul prezzo totale, al quale aggiungere addirittura un ulteriore sconto di 31€ applicando il coupon. Già, dato che le cuffie costano 119,99€, stai risparmiando ben 42€!

Senza fili e da primato!

CREATIVE è un marchio da sempre famoso per la qualità dei suoi prodotti legati all'audio, e queste cuffie non fanno certo eccezione. Prima di tutto, sappi che opprimono fino al 95% dei rumori ambientali con la cancellazione ibrida del rumore, e che dispongono anche di un microfono integrato per tutte le esigenze.

Le Cuffie wireless CREATIVE Zen Hybrid possono resistere senza una ricarica di batteria con cavo fino a 27 ore con ANC acceso (10 in più se è spento), ore che potrai passare in totale comodità grazie ai confortevoli padiglioni over-ear dotati di morbidi cuscinetti per le orecchie.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.