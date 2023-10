OFFERTA BOMBA per le cuffie professionali Wireless di SONY!

La qualità non è soggettiva, ma qualcosa che diventa imprescindibile soprattutto in ambito di studio e lavorativo. Anche l'audio e l'ascolto per molte mansioni moderne e tecniche è indispensabile, ed avere delle cuffie professionali di qualità non è negoziabile. PEr fortuna ci sono anche delle occasioni per acquistare prodotti così importanti con GRANDI sconti, come quello per queste cuffie wireless Sony WH-1000XM4.

Infatti da oggi puoi acquistare in offerta su Amazon le cuffie wireless Sony WH-1000XM4 a soli 229€, ovvero con un GRANDE sconto del 40% che ti farà risparmiare ben 150€!

Un mondo nuovo nelle orecchie

Queste cuffie hanno moltissimi punti di forza: oltre ad essere delle over-ear incredibilmente comode e che non hanno bisogno di fili, possono contare sul processore di Sony noise cancelling HD QN1 con algoritmo evoluto per la migliore cancellazione del rumore sul mercato, e sul nuovo chip Bluetooth.

Non finisce qui, perché le cuffie wireless Sony WH-1000XM4 hanno una qualità audio premium, e supportano Hi-Res Audio e ottimizzano i file musicali compressi. Infine, dispone di diverse funzioni e chicche per migliorare la tua esperienza, come lo spegnimento automatico quando non le indossi, o la pausa della musica automatica quando avvii una conversazione, o ancora la possibilità di essere associata contemporaneamente a 2 dispositivi Bluetooth.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.