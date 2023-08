OFFERTA BOMBA per la MicroSD Kingston Canvas Select Plus

Lo spazio nei nostri dispositivi più piccoli, che siano smartphone o console da gioco, videocamere o fotocamere, è sempre soggetto alla repentina diminuzione, un problema molto grave soprattutto in ambito lavorativo. Per fortuna possiamo aumentare questo spazio con le schede MicroSD, e farlo con un'offerta ghiotta come quella di Kingston, è ancora più conveniente!

Da oggi infatti potrai acquistare in offerta su Amazon la Scheda MicroSD Kingston Canvas Select Plus da 128GB a soli 8,49€, con uno sconto esagerato del 53%, che ti farà risparmiare più di metà prezzo da quello originale!

MicroSD a un micro prezzo!

Si tratta di una scheda di memoria con velocità velocità UHS-I di Classe 10 fino a 100 MB/s, compatibile con una vasta gamma di prodotti di diversi marchi, ma soprattutto ottimizzata per l'uso con i dispositivi Android.

Questa scheda MicroSD Kingston Canvas Select Plus offre caratteristiche e velocità avanzate, che consentono di caricare più rapidamente le app e catturare immagini e video. Non solo! Si tratta inoltre di un prodotto creato per resistere anche alle condizioni ambientali più ostili, così da poterle portare ovunque con i vostri file in tutta sicurezza.

