OFFERTA BOMBA per la Lampadina LED Zigbee di Osram Smart+

Le nostre case sono sempre più Smart, e così anche le luci, che sono tra gli oggetti che più hanno avuto un'impennata di fantasia e utilità sia nel colore, sia nell'energia, sia anche nella comodità. Ebbene, l'offerta di oggi ti permetterà di entrare a far parte della squadra! Puoi infatti avere uno SCONTO GRANDISSIMO sulle lampadine LED Zigbee!

Da oggi puoi acquistare su Amazon in offertissima la lampadina Osram Smart+ LED Zigbee a soli 5,83€, con uno sconto ESAGERATO dell'83% sul totale, che era di ben 34,50€!

Illumina la tua vita in modo Smart!

Questa lampadina LED smart Zigbee ha una forma a candela, un attacco E14, e 40 W equivalenti. Con questa piccola potenza dalla vostra parte, avete tonalità di luce regolabile da bianco caldo (2700 K) a bianco freddo (6500 K), e ovviamente è dimmerabile.

Questa lampadina Osram Smart+ LED Zigbee è gestibile direttamente con Amazon Echo Plus, senza bisogno di gateway o skill, quindi anche per la comodità ti sentirai veramente a casa! In alternativa, potrai gestirla direttamente tramite i telecomandi SMART+ Switch o SMART+ Switch Mini.

