OFFERTA BOMBA per il Samsung TV QLED 4K da 50'', con 290€ IN MENO!

Un TV Smart ormai è praticamente il miglior amico di casa, che ti tiene compagnia quando fai le faccende domestiche, e ti intrattiene quando vuoi vedere un film, giocare ai videogiochi, e molto molto altro. Quindi è normale averne uno incredibile a casa, e questa volta puoi approfittare di un'OCCASIONE UNICA per avere uno Smart TV Samsung con uno sconto di ben 290€!

Infatti proprio su Amazon puoi approfittare dell'incredibile offerta da oggi, con il Samsung TV QLED 4K da 50 pollici a soli 499€, risparmiando appunto 290€ grazie allo sconto del 37% sul pezzo.

Samsung TV, l'offerta definitiva!

Come già detto, abbiamo di fronte uno Smart TV da 50 pollici, QLED con risoluzione 4K, con Processore Quantum Lite 4K veloce e intelligente per ottimizzare la definizione video, e 100% volume colore con Quantum Dot per un miliardo di sfumature e colori mozzafiato.

Questo Samsung TV QLED è un vero e proprio gioiello di tecnologia, che sfrutta anche Audio surround 3D sincronizzato con l'azione per un’esperienza sonora completamente immersiva. Sarà il compagno di vita di cui non potrai fare a meno nei prossimi anni.

