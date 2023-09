OFFERTA BOMBA per il Samsung Galaxy Watch5 a 100€ in meno!

Un'occasione da non farsi sfuggire! Samsung è famosa per la qualità dei suoi prodotti, soprattutto quando si parla di accessori mobili, ebbene da oggi potrai approfittare di una GROSSA offerta per uno dei suoi smartwatch di punta! Ovvero il comodo e versatile Samsung Galaxy Watch5.

Da oggi infatti puoi acquistare in offerta su Amazon il Samsung Galaxy Watch5 a soli 199,88€, con uno sconto del 33% che equivale a risparmiare la grossa somma di 100€! Un'occasione più unica che rara.

Una vita più smart, ovunque!

Si tratta di uno Smartwatch utile per qualsiasi cosa, dal controllare velocemente le notifiche del telefono, per aiutarti a gestire il tuo allenamento, o addirittura a monitorare il tuo sonno. Tutto questo, con la qualità che contraddistingue Samsung. Il tuo stile di vita dinamico e controllato non sarà più un problema.

Con questo potrai inoltre tenere sotto controllo i parametri vitali, perché il Samsung Galaxy Watch5 è un potente orologio Bluetooth, che ha dalla sua il sensore Samsung BioActive che controllerà l'analisi dell'impedenza bioelettrica, sensore cardiaco elettrico (ECG) e addirittura la frequenza cardiaca ottica.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.