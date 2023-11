OFFERTA BOMBA per il portatile ASUS TUF Gaming A15

L'occasione definitiva è a portata di click! Se stai cercando un PC portatile da gaming, l'offerta di ASUS per questo periodo di Black Friday ha del folle! Infatti potrai risparmiare una quantità di denaro enorme per aggiudicarti il portatile ASUS TUF Gaming A15, uno dei migliori in circolazione dell'azienda!

Infatti da oggi in offerta su Amazon puoi acquistare il PC portatile ASUS TUF Gaming A15 a soli 999€, con uno sconto del 29% sul totale che ti farà risparmiare la bellezza di 400€ sul prezzo originale! Un risparmio enorme e un'occasione da cogliere al volo!

Il MIGLIORE gaming su portatile!

Questo potentissimo portatile ha performance garantite dal Processore AMD Ryzen 7 7735HS e alla scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB GDDR6 con uno switch MUX dedicato per sfruttare tutte le prestazioni di gioco. Il display da 15'' a 144Hz garantisce immagini superiori per ogni occasione grazie ai Mini LED Nebula HDR Display, mentre gode dell'Adaptive-Sync per la frequenza di aggiornamento.

Infine, la tastiera di questo ASUS TUF Gaming A15 è ottimizzata per il gioco, con retroilluminazione RGB a una zona in modo da poter esprimere il proprio stile personale. Per le conferenze e non solo, avrai a disposizione una webcam HD da 720p.

