OFFERTA BOMBA per il PC portatile ASUS Zenbook 14, 200€ di SCONTO!

Lavorare con una potenza e una precisione elevati è importantissimo nel mondo frenetico di oggi, soprattutto quando si ha a che fare con programmi che richiedono una discreta potenza di calcolo. Allo stesso tempo, serve sia un portatile versatile, leggero e con una batteria duratura. Ebbene, l'occasione di oggi è OTTIMA per avere proprio un apparecchio di questo tipo: l'ASUS Zenbook 14.

Da oggi infatti puoi acquistare in offerta su Amazon il PC portatile Asus Zenbook 14 a soli 899€, con uno sconto del 18% e un risparmio ESAGERATO per te equivalente a ben 200€!

Un'approccio più "Zen" alla vita!

Questo PC portatile ti farà stare tranquillo in tutto e per tutto d'ora in poi: si tratta di un notebook in alluminio con display da 14'' luminoso, nitido e a basso consumo energetico. Dispone di una cerniera ErgoLift progettata per inclinare automaticamente la tastiera verso la posizione di digitazione più comoda, rendendolo versatile e per ogni occasione.

Le performance del PC portatile Asus Zenbook 14 a soli 899€ sono invidiabili, con una potenza impressionante garantita dal Processore AMD Ryzen 7 7730U, con poi dalla sua anche 16GB di RAM, una scheda grafica AMD Radeon, e un SSD PCIe 3.0 x4 ultraveloce soddisferà tutte le tue esigenze di archiviazione e velocità. Niente paura per la connettività, dato che potrai sfruttare la potenza dell'ultimo WiFi 6E.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.