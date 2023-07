OFFERTA BOMBA per il mouse da gaming EVGA personalizzabile!

Sono pochi i prodotti che riescono a mettere insieme nello stesso momento prestazioni, design accattivante, e un prezzo più che competitivo: ebbene il mouse da gaming di EVGA di cui vi parliamo oggi è arrivato proprio a sfatare questo mito.

Infatti da oggi puoi acquistare in OFFERTISSIMA su Amazon il mouse da gaming EVGA X15 a solo 33,88€, con uno sconto del 59% sul totale che equivale a un risparmio mostruoso di quasi 50€!

Un mouse per i veri giocatori!

Questo mouse da gaming, come già detto, unisce tutte le caratteristiche che servono a un prodotto del genere: partiamo ovviamente dalle prestazioni elevate, ottimizzare dal sensore ottico PIXART 3389, passando per un'accelerazione di 50g, una velocità di tracciamento di 400ips e i DPI massimi ancorati a 16.000.

Non dimentichiamoci però della quantità inaudita di tasti presenti sul mouse EVGA X15, da quelli superiori ai 10 laterali, che lo rendono versatilissimo e adatto a ogni tipo di gioco, specialmente i MOBA e gli FPS. Ergonomia e stile non sono poi da meno, con un design a dir poco esagerato del tutto. Un'occasione a dir poco unica per avere un oggetto esageratamente buono a un prezzo bassissimo!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.