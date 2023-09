OFFERTA BOMBA per il Monitor CURVO da GAMING di AOC

Il fascio dei monitor curvi, così come la loro utilità, è qualcosa che fa gola agli utenti di tutto il mondo, anche se a volte, soprattutto per i prodotti con più qualità, il prezzo potrebbe essere proibitivo. NON STAVOLTA però, perché grazie a quest'offerta puoi aggiudicarti un Monitor Gaming curvo da 49 Pollici!

Infatti, da oggi puoi acquistare su Amazon in offerta il Monitor Gaming 49 Pollici curvo AOC AGON AG493QCX a soli 799€, con uno sconto del 12% che ti farà risparmiare addirittura 110€!

Un angolo di visione perfetto!

I giocatori sono la branca del mercato tecnologico più esigente in assoluto, e spesso sono costretti ad avvalersi di più monitor per le loro attività. Ebbene, grazie a questo monitor curvo e con una dimensione di 49 pollici potrai avere il doppio dello spazio su schermo, con un design che ti avvolge all'interno dell'azione e ti offre un'esperienza di gioco coinvolgente oltre i classici limiti.

Il tempo di risposta di questo monitor curvo AOC AGON AG493QCX è di solo 1ms, mentre la frequenza di aggiornamento è di 144Hz. Il display Dual FHD ti farà infine ottenere una straordinaria risoluzione di 3840 pixel orizzontalmente e 1080 pixel verticalmente.

