Offerta bomba Keliweb: hosting WordPress ottimizzato a metà prezzo

Non perdere l'opportunità di avere il CMS più popolare del mondo a un prezzo imbattibile. Grazie all'offerta di Keliweb, puoi avere un servizio hosting WordPress a metà prezzo e creare il sito web dei tuoi sogni o ampliare la tua attività online in modo semplice e veloce. Con WordPress, avrai a disposizione soluzioni personalizzate per qualsiasi esigenza, dalle piccole attività commerciali alle grandi aziende e-commerce. Non farti sfuggire questa occasione unica e scegli Keliweb per il tuo Hosting WordPress.

Tutti i piani Keliweb in sconto

Grazie alla promozione lanciata da Keliweb, puoi godere del 50% di sconto sui piani Play, Premium e Corporate, ma solo fino al 5 marzo. In particolare, il pacchetto WordPress Play (43,45 euro) è perfetto per soddisfare le esigenze di ogni tipo di utente, dal singolo professionista alle piccole e medie imprese, alle agenzie web e alle startup. Grazie alla sua alta performance e alla sua flessibilità, è in grado di gestire siti web con un alto flusso di traffico e di offrire risorse sia condivise che assegnate in modo esclusivo a te come cliente.

Il pacchetto WordPress Premium (81,95 euro), invece, è la soluzione ideale per chi ha bisogno di maggiori risorse e funzionalità per la propria attività online. La caratteristica principale di questa offerta è la possibilità di gestire più siti web con un unico account, attraverso la funzionalità multisito di WordPress. La migrazione assistita del sito web è un ulteriore vantaggio offerto da questo pacchetto, che permette di spostare il proprio sito in modo sicuro e senza problemi.

Hai mai pensato di avere un hosting WordPress di qualità per gestire il tuo sito aziendale o il tuo negozio online? La soluzione WordPress Corporate (164,45 euro) potrebbe essere proprio ciò di cui hai bisogno. Con la possibilità di gestire fino a 10 siti web e uno spazio disco di 100 GB, avrai a disposizione tutte le risorse necessarie per far crescere il tuo business online in modo affidabile e competitivo.

Soltanto con Keliweb puoi avere un sito web sicuro, affidabile e performante: grazie alla soluzione di hosting WordPress ottimizzato, infatti, potrai beneficiare di numerosi strumenti utili per la gestione del tuo sito, come dominio e certificato SSL gratuito e il backup giornaliero. Qualsiasi sia il piano che sceglierai, sarà ottimizzato per garantirti le migliori prestazioni possibili. Non perdere l'offerta: per un periodo di tempo limitato, potrai ottenere il 50% di sconto su tutti i piani Keliweb Play, Premium e Corporate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.