OFFERTA BOMBA col 25% di sconto per il portatile ASUS Vivobook 16X

Un PC portatile dalle caratteristiche ottime a un prezzo tagliato per un quarto? Ebbene sì, è questa l'entità dell'offerta che oggi ti viene proposta su Amazon per l'ASUS Vivobook 16X, un'occasione che non dovresti lasciarti sfuggire!

Infatti da oggi su Amazon in offerta il PC portatile ASUS Vivobook 16X è disponibile a soli 489€, con uno sconto del 25% che ti farà risparmiare ben 160€ rispetto al prezzo originale che arrivava circa a 650€.

Vivere col Vivobook è il meglio!

Stiamo parlando di un portatile con schermo da 16 pollici con display NanoEdge su tre lati che offre ampi angoli di visione, ed è certificato TÜV Rheinland per i bassi livelli di luce blu, riducendo il rischio di affaticamento degli occhi durante. Da un punto di vista tecnico monta come processore un AMD Ryzen 5, grafica AMD Radeon Vega 7, una RAM da 8GB, e una memoria da 512GB SSD PCIE.

Il PC portatile ASUS Vivobook 16X è inoltre provvisto di batterie da 70 wattora, che ti garantisce un'autonomia davvero ampia per poter lavorare in tutta tranquillità. Inoltre è dotato di una cerniera piatta e progettata con precisione che consente di condividere facilmente i contenuti con gli altri.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.