OFFERTA BOMBA di Amazon per questo mini PC con i5 e 32GB di RAM

Ormai i mini PC sono una soluzione molto ricercata, e non solo per chi non ha tanto spazio sulla scrivania. Molto spesso, come in questo caso, riescono a offrire prestazioni eccellenti a prezzi concorrenziali. Infatti se vai adesso su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello il mini PC NiPoGi con i5 a soli 449 euro, invece che 549 euro, applicando il coupon in pagina.

Ti assicuro che è tutto vero, anche se sembra impossibile il prezzo è proprio quello che vedi. Solo che devi fare veloce perché difficilmente rimarrà così a lungo. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Mini PC dalle prestazioni pazzesche a prezzo bassissimo

Ecco cosa offre questo mini PC:

CPU e GPU: monta il potente processore Intel Core i5 1245H con 8 Core e 12 Thread e la scheda grafica Intel UHD con 2 porte HDMI e una DP per una configurazione fino a 3 monitor.

RAM e SSD : a rendere il tutto fluido e veloce ci sono ben 32 GB di RAM DDR4 Dual Channel e un SSD da 512 GB per una capacità di archiviazione niente male.

: a rendere il tutto fluido e veloce ci sono ben DDR4 Dual Channel e un per una capacità di archiviazione niente male. Connettività: è dotato della connessione WiFi 6 che garantisce la massima velocità internet e la tecnologia Bluetooth 5.2 per collegare i tuoi dispositivi come cuffie, mouse e tastiera.

È chiaro che a una cifra del genere non puoi trovare di meglio. Solo che la promozione scadrà a momenti, quindi sii rapido. Prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo mini PC NiPoGi con i5 a soli 449 euro, invece che 549 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.