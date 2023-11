OFFERTA BLACK FRIDAY per il Controller Wireless Astral Purple per Xbox!

Grazie al Black Friday oggi potrai acquistare in offerta un articolo molto ambito, soprattutto se sei uno dei giocatori che utilizza i pad anche al PC. Ebbene, sappi che il controller originale per Xbox One, Xbox Series X|S e PC, con colorazione Astral Purple, è disponibile con un'offerta incredibile che non puoi lasciarti scappare!

Su Amazon infatti puoi aggiudicarti da oggi in offerta il Controller Wireless Xbox Astral Purple a soli 49,97€, con uno sconto del 23% ovvero con un risparmio di ben 15€ rispetto al prezzo originale.

Un controller... Spaziale!

Ovviamente questo nuovo tipo di controller per PC e XBOX non ha bisogno di presentazioni: possiede un nuovo design e delle feature legate alla nuova facciata social della console Xbox Series X|S (ma funziona anche con XBOX One). Si presenta con tre tasti centrali, di cui uno dedicato al menù e uno allo sharing e al cambio di finestra, due levette analogiche, e la nuovissima croce direzionale concava.

Vi ricordiamo che questo controller Xbox wireless in offerta col Black Friday è il livello successivo del gaming, il confort e la funzionalità assoluta per tutti i giocatori più esigenti.

