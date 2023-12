Offerta Black Friday myPOS Go 2: sconto del 60%

Per il Black Friday, myPOS offre un'irresistibile promozione sul suo dispositivo di punta, myPOS Go 2, con uno sconto imperdibile del 60%. Questa offerta esclusiva rende il POS, un compagno ideale per le attività in costante movimento, ancora più accessibile.

myPOS Go 2: leggero, portatile, connettività integrata

myPOS Go 2 è un dispositivo leggero e portatile, pensato per coloro che svolgono attività in continuo spostamento. Con la sua praticità e compattezza, il POS può essere comodamente trasportato in tasca, garantendo una totale autonomia dallo smartphone.

Ordinandolo ora, è possibile beneficiare di uno sconto straordinario del 60%, acquistando il dispositivo a soli 12,21€ + IVA, anziché 39€.

Il dispositivo è dotato di una SIM 4G/3G integrata, consentendo la connessione diretta alla rete cellulare senza bisogno di collegamenti con lo smartphone.

La connessione è inclusa nel piano e abilita il POS ad accettare pagamenti attraverso vari metodi, tra cui chip & PIN, banda magnetica, contactless e portafogli digitali.

Supporta importanti circuiti e metodi di pagamento, inclusi VISA, MasterCard, Amex, Google Pay e Apple Pay. La versatilità del myPOS Go 2 si estende alla possibilità di inviare ricevute digitali via email o direttamente tramite il POS.

Il supporto multioperatore permette di gestire account diversi individualmente, monitorare le performance del personale e suddividere facilmente le mance. L'accredito degli incassi è istantaneo, con i fondi versati sul conto aziendale in meno di 3 secondi, senza alcun costo aggiuntivo.

I clienti del servizio ricevono anche una carta gratuita MasterCard Business con IBAN dedicato in 14 valute. Grazie all'app myPOS, è possibile gestire e accettare pagamenti in mobilità. Ma le vantaggiose offerte di myPOS non si fermano qui.

Tra i servizi aggiuntivi vi sono myPOS Online, per la creazione gratuita del proprio negozio online e myPOS Glass, per ricevere pagamenti contactless tramite smartphone Android.

La procedura per richiedere il servizio è semplice: acquistare il terminale, registrarsi online in meno di 5 minuti e, completata la verifica del conto aziendale, iniziare subito ad incassare presso il negozio o online. Approfitta ora di questa imperdibile offerta Black Friday e potenzia la tua attività con myPOS Go 2.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.