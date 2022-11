Offerta Black Friday: Monitor LG UltraGear da 34" QuadHD in sconto, risparmia 400 euro su Amazon

L'LG 34GN850 è l'ultimo display ultrawide da 34" 3440 x 1440 e il diretto successore dell'LG 34GK950F di alcuni anni fa, ovvero il display ultrawide più performante all'epoca. Acquistalo ora su Amazon grazie all'offerta Black Friday a soli 599,99€ invece di 999,00€.

LG ripete la formula vincente portando alcuni notevoli miglioramenti. Il monitor utilizza ancora un pannello IPS, ma lo ha aggiornato all'ultima tecnologia Nano IPS da 1 ms. Il 34GK950F non è lento in termini di tempi di risposta, proprio per questo il nuovo pannello ultrawide eleva il 34GN850 al livello successivo.

LG ha anche trovato un modo per aumentare la frequenza di aggiornamento, arrivando ora a 160 Hz, rispetto a 144 Hz, tramite un'opzione di overclocking nell'OSD. Non siamo grandi fan delle aziende che pubblicizzano queste frequenze di aggiornamento come "overclocking". In ogni caso, LG garantisce la certezza che i 144Hz reggano perfettamente.

Altre caratteristiche includono una curvatura a 1900R, leggermente meno curva rispetto alla precedente curva 1800R utilizzata da LG. È interessante notare che Samsung sta spingendo per curve più grandi e stravaganti sui propri display, LG si sta tirando un po' indietro e utilizza curve 1900R o addirittura 2300R su alcuni dei suoi ultimi ultrawide.

La differenza tra 1800R e 1900R è evidente in un confronto fianco a fianco, ma a parte questo è una differenza trascurabile. Presente anche la consueta funzionalità di sincronizzazione adattiva, compatibile con Nvidia G-Sync, il che significa che funzionerà con le schede Nvidia senza regolazioni delle impostazioni e supporta AMD FreeSync. C'è anche la certificazione DisplayHDR 400, ma nessun supporto per l'oscuramento locale, quindi realisticamente questo monitor non è compatibile con HDR.

Il design generale dei monitor LG non è cambiato molto negli ultimi anni. La sezione del display mantiene la sua semplice finitura in plastica nera, le dimensioni della cornice moderata e il design posteriore circolare con riflessi rossi. Le porte sono ancora direttamente accessibili sul retro del monitor, cosa che ci piace per la sua facilità di accesso, hai due porte HDMI e una DisplayPort più un hub USB e un jack audio. Approfitta ora dello sconto del 40% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.