Offerta Atlas VPN: 2 anni a 1,54€/mese + 6 mesi gratis

La privacy va sempre salvaguardata, come se fosse un oggetto indispensabile per vivere tranquilli e sereni. In che modo? Aderendo all’offerta Atlas VPN.

Siccome usiamo Internet per fare molte cose, come comprare, pagare e trasferire denaro, questa VPN è uno strumento fondamentale per tenerci al ripario dai rischi che corriamo online.

Atlas VPN offre in tal senso una sicurezza di alto livello con tecnologie avanzate, come AES-256, ChaCha20, IPSec/IKEv2 e WireGuard. Scopriamo di più su questa VPN.

Perché scegliere l’offerta di Atlas VPN?

Atlas VPN riesce a fare parecchie cose. Blocca i siti web pericolosi che possono danneggiare il tuo dispositivo o rubare le tue informazioni, come quelli che contengono malware, phishing o virus.

Verifica anche se i tuoi dati personali sono stati esposti online a causa di qualche violazione, grazie a un meccanismo di rilevamento completo che scansiona internet alla ricerca di possibili falle.

Ti consente di condividere file in modo sicuro tra gruppi di persone, senza limiti di dimensione o di formato, grazie alla tecnologia WireGuard che crea tunnel criptati tra i dispositivi.

Infine, offre accesso a contenuti bloccati nella tua regione, come film, serie, giochi e siti web, grazie alla possibilità di cambiare il tuo indirizzo IP e scegliere tra più di 700 server in 55 paesi.

L’offerta di Atlas VPN è l’occasione giusta per provare il servizio. Sottoscrivendo 2 anni di abbonamento, pagherai soltanto 1,54 euro al mese, con in più 6 mesi gratis.

Si tratta di uno sconto dell’86% sul prezzo originale, che scade tra poche ore. In più, hai la garanzia di rimborso entro 30 giorni, se non sei soddisfatto del servizio. Quindi, non devi perderti questa grande opportunità: clicca sul bottone qui sotto e sottoscrivi subito l’abbonamento biennale.

