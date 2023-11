OFFERTA ASSURDA sul Samsung Galaxy Watch 3: 64% di sconto

Gli smartwatch Samsung si posizionano come dispositivi versatili, eleganti e funzionali, su Amazon tra gli sconti disponibili spunta un clamoroso 63% sul Samsung Galaxy Watch 3, prezzo finale: 157,87€.

Sconto mai visto sul Samsung Galaxy Watch 3: 63%

Il Galaxy Watch3 si presenta con un design classico, caratterizzato da una cassa in acciaio e un cinturino in pelle, conferendogli un aspetto adatto a ogni occasione. Leggero ma robusto, questo smartwatch si integra perfettamente nel tuo guardaroba, simile a un autentico orologio. L'iconica ghiera girevole semplifica la navigazione tra i vari widget, mentre i quadranti, che uniscono stile e funzionalità avanzate, sono completamente personalizzabili.

Il display Super AMOLED da 1,2 pollici dispone di un vetro resistente e offre una visualizzazione impeccabile delle 40 diverse informazioni che possono essere aggiunte al quadrante. La batteria da 247 mAh rende il Galaxy Watch3 pronto ad affrontare qualsiasi situazione, sia che tu stia lavorando, facendo sport o rilassandoti.

Le capacità di monitoraggio del Galaxy Watch3 includono la misurazione della frequenza cardiaca, il rilevamento dei battiti irregolari e il monitoraggio dell'ossigenazione del sangue. Inoltre, è in grado di riconoscere automaticamente le cadute e inviare un SOS con la posizione ai contatti di emergenza.

Con il supporto per il monitoraggio di 40 sport diversi, il Galaxy Watch3 si presenta come un compagno ideale per chiunque desideri migliorare le proprie prestazioni fisiche. Inoltre, funge da assistente personale al polso, consentendo di rispondere alle chiamate, visualizzare immagini, consultare le chat e ricevere briefing giornalieri con suggerimenti di risposta contestuali.

Su Amazon, oggi, il Samsung Galaxy Watch è super scontato al 63% per un prezzo d'acquisto finale di 157,87€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.