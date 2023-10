OFFERTA ASSURDA per la memoria SSD Crucial P5 Plus da 2TB

Ora o mai più. L'offerta DEFINITIVA per aumentare spazio e velocità del tuo computer è a portata di click: infatti la memoria SSD di Crucial di cui vi parliamo è a un prezzo esageratamente basso, un'offerta quasi irripetibile!

Da oggi puoi acquistare in offerta su Amazon la memoria SSD Crucial P5 Plus da 2TB a soli 112,02€, con uno sconto del 63% che ti farà risparmiare addirittura 191€ sul prezzo originale!

Risparmio definitivo per l'SSD Crucial!

Questa memoria è incredibile, ma ancora di più lo è il prezzo. Ma di cosa parliamo? Questa memoria Crucial dispone di una tecnologia di connettività NVMe (PCIe Gen 4 x4), con letture sequenziali fino a 6600MB/s che significa prestazioni da capogiro.

Stiamo parlando infatti di un prodotto che è progettato per giocatori hardcore, professionisti, creativi che richiedono un calcolo ad alte prestazioni. Non solo però! perché la SSD Crucial P5 Plus da 2TB funziona bene con PS5 e ha la compatibilità con Heatsink. Anche la durabilità è di livello élite, coperta da un utilizzo di 5 anni o fino all’indice massimo di resistenza di 1200 TBW.

