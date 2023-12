OFFERTA AMAZON per il robot aspira e lavapavimenti Rowenta!

Abbiamo scovato per te un prodotto e un'offerta davvero imperdibili! Oggi su Amazon puoi acquistare il robot aspira e lavapavimenti Rowenta ad un prezzo scontato. In più, grazie al servizio Cofidis, hai la possibilità di pagarlo in piccole e comode rate mensili a tasso zero!

Si tratta dell'elettrodomestico che diventerà il tuo miglior alleato nelle pulizie domestiche poiché aspira e lava le superfici in una sola passata!

Robot aspira e lavapavimenti Rowenta: la tua casa super pulita con una sola passata!

Il sistema di navigazione Smart Exploration 4.0 del robot Rowenta X-Plorer garantisce la totale copertura della casa e il riconoscimento degli ostacoli, grazie all'esclusiva combinazione di giroscopio e sensori a infrarossi. Questo è dotato di sistema Aqua Force per aspirare e lavare in una sola passata; la spazzola motorizzata Animal Turbo e le spazzoline laterali catturano ogni tipo di sporco, inclusi i peli di animale.

La batteria a lunga durata, con autonomia di 2 ore, copre fino a 120 metri quadri con una sola carica; il robot Rowenta torna da solo alla base quando ha bisogno di essere ricaricato. E poi disponi di ben 3 modalità di pulizia ovvero:

Metodica: navigazione smart ultra precisa, per una copertura completa;

Spot: si muove a spirale dal punto di partenza, per una pulizia profonda di una zona specifica;

Wall Follow: si concentra sulla pulizia del perimetro dei muri e del battiscopa.

Inoltre il robot è compatibile con l'app dedicata gratuita (per iOS e Android) e con gli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Home, per un completo controllo delle sessioni di pulizia anche quando si è fuori casa. In dotazione ricevi anche una spazzola Animal Turbo, per rimuovere con efficacia sporco e peli di animale, e poi il panno Animal Scrub, per eliminare anche le macchie più ostinate. Ma non finisce qui perché è anche dotato di Allergy Kit ovvero di un filtro ad alte prestazione per catturare gli allergeni della polvere e di un panno elettrostatico per catturare anche le polveri più sottili.

