Offerta 5G Very Mobile a 5,99€: ultimi giorni per attivarla

Fino al 6 marzo i clienti che richiedono la portabilità del loro numero in Very Mobile possono attivare l'offerta 5G da 5,99 euro al mese, con 150 Giga più minuti e SMS illimitati. Inoltre, la promozione consente di beneficiare di due mesi extra in omaggio.

Very Mobile nasce nel 2020 ed è un operatore di telefonia mobile virtuale. Per le sue offerte, inclusa quella attualmente in promozione, si appoggia alla rete WindTre, grazie alla quale può vantare una copertura pressoché totale del territorio italiano.

L'offerta in 5G da 5,99 euro di Very Mobile

Very 5,99€ è l'offerta 5G dell'operatore Very Mobile con 150 Giga per navigare in Internet alla massima velocità, insieme a minuti e messaggi SMS illimitati. Entrando più nel dettaglio, si tratta di una promozione rivolta ai clienti Iliad, CoopVoce, Fastweb, PosteMobile e altri gestori MVNO che richiedono la portabilità del loro numero.

Al di là poi del prezzo concorrenziale, dal momento che non capita tutti i giorni di avere 150 Giga in 5G a meno di 6 euro al mese, ci sono altri tre vantaggi: il costo di attivazione gratuito, 10 Giga extra al mese per 12 mesi e due mesi in omaggio. A questo proposito, il sito ufficiale dell'operatore di telefonia mobile chiarisce che i due mesi gratis sono quelli successivi al primo rinnovo.

E in Europa? In caso di vacanza in uno dei Paesi appartenenti all'Unione europea, si potrà continuare ad usare la propria offerta, con 7,6 Giga dedicati in roaming più i minuti e gli SMS inclusi nel piano. I Giga utilizzabili sono riportati anche sull'app Very.

Per quanto riguarda poi i servizi inclusi nell'offerta 5G di Very, si annoverano Ti ho cercato, RingMe e Hotspot: il primo è il servizio che notifica tramite un SMS una chiamata in arrivo a cui non si può rispondere perché impegnati in un'altra chiamata o si ha il telefono spento o irraggiungibile; RingMe consente invece di prenotare la richiamata verso un numero Very impegnato in un'altra conversazione o irraggiungibile; infine, il servizio di hotspot permette di condividere i dati mobili dell'offerta con altri dispositivi quali smartphone, tablet e computer.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.