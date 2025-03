Offerta 5G al prezzo più basso con Very Mobile (ultimo giorno)

L'offerta 5G con 150 Giga più minuti e SMS illimitati a 5,99 euro al mese per sempre di Very Mobile terminerà alla mezzanotte di oggi, giovedì 13 marzo. Dati alla mano, si tratta dell'offerta mobile 5G meno cara tra tutte quelle disponibili, che tra le altre cose offre anche un mese in omaggio.

Il sito ufficiale dell'operatore Very Mobile ricorda che l'offerta attuale è dedicata ai clienti provenienti dai seguenti operatori: 1Mobile, CMLink, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, elimobile, Enegan, Fastweb | Sky Mobile, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Iliad, Intermatica, Lycamobile, Mundio Mobile, Noitel, NVmobile, Optima, Ovunque, PLIN, Plintron, PosteMobile, Rabona, Telmekom, Tiscali, Vianova e WithU. Il costo di attivazione è gratuito, così come quello della SIM e per la sua spedizione.

L'offerta 5G a 5,99 euro al mese di Very Mobile scade oggi

Ricapitoliamo i dettagli dell'offerta di Very Mobile: 150 Giga in 5G, minuti e SMS illimitati, più un mese in omaggio, a 5,99 euro al mese per sempre e senza costi né di attivazione né per la SIM. E con la dicitura "per sempre" ci si riferisce al fatto che non vi saranno aumenti nel prezzo dell'offerta, con i clienti che non dovranno quindi preoccuparsi di eventuali rimodulazioni.

A questo proposito, non si segnalano nemmeno vincoli contrattuali di sorta, ciò significa che si è liberi di passare ad un altro operatore qualora si trovasse un'offerta migliore più avanti. In più, a differenza di quanto accade con altre compagnie, qualora l'utente termini i Giga prima del rinnovo, scatta in automatico il blocco della navigazione così da evitare costi extra.

Questi i servizi inclusi nell'offerta: Ti ho cercato, RingMe e Hotspot. Quest'ultimo consente alle persone di condividere i dati mobili della propria offerta su dispositivi come smartphone, tablet e computer, funzionalità molto utile specialmente quando ci si trova fuori casa.

E a proposito di "trasferta", l'offerta in questione include anche 7,6 Giga dedicati in roaming per navigare nei Paesi appartenenti all'Unione europea senza spendere neanche un centesimo.

