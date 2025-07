Octopus, ultima chiamata per risparmiare sulla bolletta luce e gas

Octopus Energy, gruppo britannico specializzato nella fornitura di energia sostenibile, continua a essere uno dei punti di riferimento per tutti coloro che desiderano risparmiare sulla bolletta luce e gas. Ciò è reso possibile dall'offerta Octopus Fissa 12 Mesi, che consente di beneficiare di tariffe ultra-concorrenziali con il costo della materia prima bloccato per 12 mesi.

Gli utenti che scelgono di sottoscrivere una nuova fornitura con Octopus entro il 31 luglio potranno beneficiare delle seguenti tariffe: 0,1188 euro/kWh per la luce e 0,419 euro/Smc per il gas. Sono due tra le tariffe più competitive del mercato libero in Italia, se confrontate con quelle proposte dagli altri fornitori.

L'ultima proposta di Octopus Energy

Con Octopus Fissa 12 Mesi è possibile bloccare il costo della materia prima per un anno consecutivo, in modo da rendersi indipendenti dalle oscillazioni del mercato, aspetto questo determinante a maggior ragione nel contesto storico in cui viviamo. Un altro punto di forza di Octopus è l'opportunità di scegliere in ogni momento la tariffa più conveniente in base a quelle che sono le proprie esigenze.

Di seguito le tariffe luce e gas dell'offerta a prezzo fisso di Octopus valide per quanti sottoscriveranno una nuova fornitura entro il 31 luglio 2025.

Luce

materia prima luce: 0,1188 euro/kWh (costo bloccato per 12 mesi)

(costo bloccato per 12 mesi) servizi di commercializzazione: 84 euro l'anno

Gas

materia prima gas: 0,419 euro/Smc (costo bloccato per 12 mesi)

(costo bloccato per 12 mesi) servizi di commercializzazione: 84 euro l'anno

Gli altri costi indipendenti da Octopus Energy sono le imposte, gli oneri di regolazione, gli oneri di sistema e le spese legate al trasporto e alla gestione del contatore.

Per completare la sottoscrizione è sufficiente fornire i propri dati (nome, cognome, indirizzo e-mail, numero di cellulare e codice fiscale), le informazioni relative alla propria fornitura attuale, nonché i dati di pagamento. La procedura avviene interamente online nel giro di pochi minuti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.