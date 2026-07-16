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Octopus, ecco le nuove tariffe luce e gas valide fino al 21 luglio

Il riepilogo delle tariffe luce e gas dell'offerta a prezzo fisso del fornitore energetico britannico Octopus Fissa 12M.
Octopus, ecco le nuove tariffe luce e gas valide fino al 21 luglio
Il riepilogo delle tariffe luce e gas dell'offerta a prezzo fisso del fornitore energetico britannico Octopus Fissa 12M.
Federico Pisanu
Pubblicato il 16 lug 2026
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Il fornitore energetico Octopus ha aggiornato le tariffe luce e gas della sua offerta a prezzo fisso, confermandosi come uno dei fornitori più convenienti nonostante il periodo difficile attraversato dal mercato, alla luce anche dei nuovi sviluppi della guerra in Iran. Le tariffe che vi riportiamo di seguito sono valide per tutti coloro che sottoscriveranno una nuova fornitura entro il 21 luglio.

Con l'offerta a prezzo fisso di Octopus Energy è possibile bloccare il costo della materia prima luce e gas per dodici mesi consecutivi. Al termine poi si ha l'opportunità di scegliere di nuovo la tariffa più bassa tra Fissa e Flex, a seconda di quelle che sono le proprie abitudini di consumo.

Pagina offerta Octopus

octopus fissa 12m offerta

Le tariffe luce e gas dell'offerta a prezzo fisso di Octopus valide fino al 21 luglio

Di seguito riportiamo una panoramica esaustiva delle tariffe legate all'offerta a prezzo fisso luce e gas di Octopus.

Luce (tariffa monoraria)

  • costo della materia prima Luce: 0,1364/kWh, bloccato per i primi dodici mesi consecutivi
  • quota di commercializzazione: 6 euro al mese (l'equivalente di 72 euro l'anno)

Gas

  • costo della materia prima Gas: 0,54 euro/Smc, bloccato per i primi dodici mesi consecutivi
  • quota di commercializzazione: 7 euro al mese (l'equivalente di 84 euro l'anno)

Infine, vi confermiamo la presenza di altre voci che contribuiscono a comporre l'importo finale in bolletta. È lo stesso fornitore Octopus, per la più ampia trasparenza possibile, a renderle note: spese per la gestione e il trasporto del contatore, oneri di regolazione, oneri di sistema e imposte.

Pagina offerta Octopus

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